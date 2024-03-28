علي عبد الجبار: التأهل المبكر دليل على سير منتخبنا بالاتجاه الصحيح

2024-03-28 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد المدرب علي عبد الجبار ، أن تأهل منتخبنا الوطني المبكر لبطولة آسيا المقبلة دليل على أنه يسير بالاتجاه الصحيح لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم .

وقال عبد الجبار لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" المنتخب يسير بالطريق الصحيح، والتأهل المبكر خير دليل "، مبيناً أن" من المفترض أن تتم تهيئة معسكرات تدريبية مكثفة للوطني، وتنظيم مباريات ودية أمام منتخبات قوية لتجهيز اللاعبين بصورة مثالية للمرحلة الحاسمة".

وأضاف عبد الجبار، أن "على الجميع دعم المنتخب والوقوف معه في أهم مرحلة من التصفيات، بغية تحفيزه لتحقيق نتائج إيجابية تؤهلنا للتواجد في النسخة المونديالية المقبلة".