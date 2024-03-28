الديوانية تعلن إحالة ثلاثة مشاريع استثمارية إلى التنفيذ

2024-03-28 13:54:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاوي

أعلن محافظ الديوانية، عباس الزاملي، اليوم الخميس، عن خطة لإحالة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظة، من جانبه أشار رئيس هيئة استثمار الديوانية رزاق شبر، إلى إحالة ثلاثة مشاريع استثمارية لبناء برج الديوانية التجاري والمدينة الترفيهية وفندق 5 نجوم إلى شركات استثمارية.

وقال محافظ الديوانية، عباس الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إدارة المحافظة ركزت منذ تسلمها مهام المحافظة، على تفعيل الجانب الاستثماري، كون المدن والمناطق بنيت وتطورت من خلال تنفيذ المشاريع العملاقة التي تكون ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع على المحافظة ومعالجة الفقر والخدمات".

وأضاف الزاملي: "وضعنا خطة لإحالة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، كون الديوانية بحاجة للعديد من المشاريع الاستثمارية في مجالات مختلفة".

وشدد، على "العمل لجلب الشركات الاستثمارية وفي قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، لامتلاك الديوانية المميزات والعديد من الفرص الاستثمارية المهمة".

من جانبه، قال رئيس هيئة استثمار الديوانية رزاق شبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرصاً استثمارية ثلاث ستنفذ في مركز المحافظة، تتمثل بمشروع تشييد برج الديوانية التجاري والذي يتكون من 37 طابقاً وبمساحة 22 دونماً و500م2 قرب مستشفى الأسترالي، ومشروع فندق 5 نجوم يقع على ضفاف نهر الديوانية في ساحة الاحتفالات مجاور مدينة الخيول".

وتابع شبر: "أما المشروع الثالث فيتضمن إنشاء مدينة ترفيهية تحتوي على قاعة متعددة الأغراض وقاعة لذوي الاحتياجات الخاصة وبحيرة اصطناعية ومسبح مغلق ونافورة راقصة".