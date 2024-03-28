مستشار رئيس الوزراء يعلن إنجاز تصاميم مسارات مترو بغداد

2024-03-28 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الخميس، عن إنجاز تصاميم مسارات مترو بغداد، فيما أكد أن المشروع سيغطي جميع الأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات.

وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مترو بغداد كبير جداً، على مسافة 148 كيلو متر وسيغطي 85% من مدينة بغداد، وتتوزع بين 64 محطة، حيث ستكون هناك تغطية لجميع الأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات والأماكن السياحية والإدارية".

وأضاف، أن "تصميم المسارات تم وضعها"، مبيناً أن "المشروع طرح إلى الاستثمار، والآن سيضع المستثمر فريقه الفني سواء في أعمال التصميم أو التنفيذ والتشغيل".