أنقرة: نحن بصدد افتتاح قنصليتنا في النجف

2024-03-28 14:06:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن القنصل التركي في محافظة النجف جعفر أولجاي كركاش،الخميس، قرب افتتاح قنصلية في المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن كركاش قوله ان قنصليتنا العامة، التي نحن بصدد افتتاحها في محافظة النجف هي إحدى خطوات تركيا والسفارة التركية للوصول إلى جميع مدن ومحافظات العراق، من أجل تقديم الخدمات القنصلية للعراقيين الراغبين بالسفر إلى تركيا". وذكر كركاش، أن "منطقة عمل قنصليتنا ستشمل محافظات النجف وكربلاء والديوانية وبابل". واوضح ان "العراق بحاجة إلى الكثير من التطور والعمل على البنى التحتية المطلوبة لملف المياه، حيث أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن عملها، منها إنشاء السدود وخزانات المياه وهو أمر مهم"، مؤكداً أن "حكومتنا