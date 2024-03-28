الموارد: ارتفاع حجم الخزين المائي بنسة 10 بالمئة

2024-03-28 14:06:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الموارد المائية، االخميس، عن ارتفاع حجم الخزين المائي نتيجة الموجة الأخيرة من الامطار في عموم البلاد. وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة، علي راضي، في تصريح صحفي إن "موجات الأمطار التي طرأت على البلاد في الفترة الماضية حققت زيادة جيدة في مستوى الخزين المائي". وأوضح راضي، أن "البلاد مرت بأكثر من موسم شحيح للمياه وقلة إيرادات أدت إلى حدوث فراغ خزني كبير في السدود والخزانات، حيث وصل إلى أدنى مستوياته في نهاية العام الماضي كأسوأ إيراد على مر التاريخ". وتابع أن "بداية العام الحالي كان هناك تحسناً بإيرادات نهر دجلة باتجاه سد الموصل، نتيجة الحوارات