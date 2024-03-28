توجيه بجرد الأضرار الزراعية جراء الأمطار

2024-03-28 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

وجه وزير الزراعة عباس المالكي، اليوم الخميس، بتشكيل غرفة عمليات لجرد الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية جراء الأمطار الأخيرة.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الزراعة عباس المالكي دعا تزامناً مع موجة الأمطار الشديدة التي هطلت على عموم محافظات العراق في الأيام الماضية، الى تشكيل غرفة عمليات في مديريات الزراعة بعموم المحافظات لجرد أي أضرار تتعرض لها المحاصيل الزراعية وخاصة في بعض الأراضي الزراعية بالمحافظات الجنوبية منها البصرة وميسان"، لافتاً الى أن "آثار الأمطار في المناطق الأخرى كانت إيجابية على تعزيز الخزين المائي من جهة وأيضا ضرورية لتوفير الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية وخاصة محاصيل الحنطة بالمحافظات من جهة أخرى".

وأضاف الجبوري، "بعد ارتفاع معدلات تساقط الأمطار الأخيرة نتوقع زيادة الخزين المائي للعراق، مما يؤدي الى أن تكون هناك خطة بمستوى طموح ومقبولة للمزارعين للموسم الصيفي القادم نتيجة لتوفر إيرادات مائية بسبب تساقط معدلات الأمطار ورفد البحيرات والخزانات المائية الموجودة في عموم البلاد".