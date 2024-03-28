رئيس الوزراء يشدد على إنهاء مشكلة المدارس ثلاثية الدوام

2024-03-28 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على ضرورة إنهاء مشكلة المدارس ثلاثية الدوام، فيما وجّه بإجراء تقييم شهري من قبل وزارة التخطيط لبيان سير إنجاز العمل في الأبنية المدرسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماع لجنة مشروع وزارة التربية للأبنية المدرسية رقم (1)، الذي يتضمن إنشاء 1751 مدرسة في عموم أنحاء العراق، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتربية، والصناعة والمعادن، فضلاً عن مسؤولي عدد من الدوائر المعنية"، مبينا انه "جرى، استعراض سير العمل في المشروع، وتفاصيل العقبات والتحديات التي تواجه الإنجاز، من قبل ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي شركات القطاع الخاص، الذين بعهدتهم مشاريع للأبنية المدرسية، ما زالت قيد الإنجاز".

وأضاف ان "رئيس الوزراء اطلع على نسب الإنجاز، وأهمّ العقبات التي تسببت في تلكؤ المشروع لأكثر من عشر سنوات".

ووصف رئيس الوزراء "التأخير بأنه خسارة بمختلف المعايير، وبالتالي يجب أن يمضي القرار والإرادة المطلوبة لحسم هذا الملف"، مشددا على ضرورة "إنهاء مشكلة المدارس ثلاثية الدوام، كونها أولوية في ملف الخدمات التي تلامس حياة المواطنين".

و استمع رئيس الوزراء إلى عرض لأهم ملفات المشروع قدمه السادة الوزراء الحاضرون في الاجتماع، ووجّه باتخاذ جميع التدابير والخطوات المناسبة لحل العقبات واستكمال المشروع، وفق جدول زمني محدد.

ووجّه "بإجراء تقييم شهري من قبل وزارة التخطيط؛ لبيان سير الإنجاز في العمل، فضلاً عن عقد اجتماع آخر مع الشركات المتلكئة، بعد التقييم وتنفيذ التوصيات، وأن يُعاد عقد الاجتماع خلال شهرين، بحضور جميع الدوائر والمؤسسات المعنية؛ للاطلاع على ما تم تنفيذه".