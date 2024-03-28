بعد أكد وسومر.. النفط تعلن قرب الشروع ببناء ناقلتين جديدتين

2024-03-28 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت شركة ناقلات النفط العراقية (الناقل الوطني)، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة نقل المنتجات النفطية المنتجة في المصافي العراقية إلى 65% بعد دخول الناقلتين أكد وسومر إلى العمل، وفيما أكدت قرب الإعلان عن بناء ناقلتين جديدتين لنقل المنتجات، كشفت عن خطة للدخول بشراكات حقيقية مع الشركات الكبرى لاستملاك ناقلات عملاقة.

وقال مدير عام الشركة علي قيس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة ناقلات النفط العراقية، كانت تمتلك في السابق 29 ناقلة مختلفة الأحجام ، إلا أنه نتيجة للحروب والصراعات التي مر بها البلد دمرَ هذا الأسطول بالكامل وأصبح العراق يبيع النفط مطروحاً وليس واصلاً، ولهذا سعت شركة ناقلات النفط بعد عام 2003 لاستعادة مكانته".

وأضاف قيس، أن "الشركة تمتلك 4 ناقلات، وهي ناقلات منتجات نفطية فقط (دجلة، الفرات، شط العرب، وبغداد) وبحمولة 13 ألف طن، وفي عام 2019 وقعت عقداً لبناء ناقلتين وفق مواصفات عالمية وهما (أكد وسومر) لنقل المنتجات النفطية".

وتابع: "نحن الآن في طور التفاوض مع شركات عالمية للدخول بشراكات كبرى لغرض استملاك ناقلات، وكذلك إعادة نشاط نقل النفط الخام العراقي، إذ وصلت نسبة نقل المنتجات النفطية المنتجة في المصافي إلى 65% بعد دخول الناقلتين (أكد وسومر)"، مؤكداً: "‏أننا الآن في طور الإعلان عن بناء ناقلتين جديدتين لنقل المنتجات وسنحاول الوصول إلى نسبة 100% من نقل المنتجات".

وبشأن نسبة الكميات المصدرة للنفط الخام، أوضح قيس، أن "الكميات المصدرة من النفط الخام يتم بيعها عن طريق شركة تسويق النفط أي الشركات المشترية هي التي تنقل النفط لأننا نبيعه مطروحاً وليس واصلاً، إلا أن وزير النفط أكد على وجوب إعادة نشاط نقل النفط الخام العراقي بواسطة الناقلات العراقية".

ولفت إلى أن "خطة الشركة المستقبلية تتمثل ببناء ناقلتين للمنتجات النفطية والدخول بشراكات حقيقية مع الشركات الكبرى لغرض استملاك ناقلات عملاقة لنقل النفط الخام العراقي".