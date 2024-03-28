2024-03-28 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، القبض على (7) مطلوبين بتجارة المخدرات والأعضاء البشرية والقتل في محافظتي بغداد والديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بمتابعة ميدانية حثيثة وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على ستة مطلوبين للقضاء في محافظة الديوانية بتهم تجارة المخدرات والنصب والاحتيال والقتل، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المواد (28 مخدرات، 405، 456)".

وأضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".

وتابع "وفي السياق ذاته وبكمين محكم استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها من الإطاحة بأحد تجار الأعضاء البشرية بمنطقة الاعظمية ببغداد بالجرم المشهود"، مؤكدا انه "تم احالته الى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".



