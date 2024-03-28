مكتب المرجع السيستاني يتوقع ان يكون يوم الأربعاء 10 نيسان المقبل أول أيام عيد الفطر

2024-03-28 14:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، أن يكون الأربعاء الموافق 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مكتب المرجع الديني الاعلى، في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه " يتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 نيسان المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز الفلك الدولي، أن أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع الدول سيكون الأربعاء الموافق العاشر من نيسان المقبل، باعتماد رؤية الهلال، فيما لم يستبعد المركز أن تعلن كل من الهند وبنغلادش يوم الخميس 11 نيسان أول أيام عيد الفطر فيها.

وقال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة، إن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 11 آذار 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر يوم الاثنين 8 نيسان، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 آذار، ومنها الأردن وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان وليبيا والمغرب، موضحا أن هذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 نيسان، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان".

وبيّن أنه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين 8 نيسان، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبهذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر المبارك فيها".

وأضاف عودة أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 نيسان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وتابع: وعليه من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر المبارك فيها أيضا، ولا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 نيسان عيد الفطر فيها"، وفق عودة.

وقال "بالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 9 نيسان في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يأتي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب. في أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة. في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة، في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة. والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي".

وأشار عودة إلى أن "أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده".