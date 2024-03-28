حقيقة وجود توجه حكومي لاطلاق "عيدية مالية" للموظفين والمتقاعدين

2024-03-28 14:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، حقيقة وجود توجه حكومي لاطلاق "عيدية مالية" لبعض الموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب الدنيا.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حكومي من أجل اطلاق (عيدية مالية) لبعض الموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب الدنيا، خاصة وأن هذا الامر يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة".

وبين، انه "مهما كان مبلغ (العيدية) قليل، الا انه يحتاج الى مبالغ كبيرة بسبب الاعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب الدنيا".

واستدرك بالقول "لهذا الفكرة غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي، وكل الاجتماعات الرسمية خلت من هذا التوجه او الدراسة"، مبينا أن "الحكومة دعمت الموظف والمتقاعد خلال شهر رمضان والعيد بإيقاف استقطاع مبالغ السلف والقروض المقدمة عليها".

وكان عضو مجلس النواب إسكندر وتوت، قد طالب، أمس الاربعاء (27 اذار 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمنح 100 الف دينار عيدية للمتقاعدين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال وتوت بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، انه "نظرا لقرب حلول عيد الفطر المبارك ولما يعانيه المواطن العراقي وخصوصا شريحة المتقاعدين من ظروف معيشية صعبة مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المواد والسلع في الأسواق نلتمس منكم منحهم عيدية مقدارها (100.000) مئة الف دينار عراقي".