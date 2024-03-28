السوداني يؤشر خسارة في مشروع تأخر لأكثر من 10 سنوات

2024-03-28 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، اجتماع لجنة مشروع وزارة التربية للأبنية المدرسية، فيما اشار الى وجود خسارة في المشروع تأخر لأكثر من 10 سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماع لجنة مشروع وزارة التربية للأبنية المدرسية رقم(1)، الذي يتضمن إنشاء 1751 مدرسة في عموم أنحاء العراق، بحضور السادة وزراء؛ التخطيط، والمالية، والتربية، والصناعة والمعادن، فضلاً عن مسؤولي عدد من الدوائر المعنية".

وأوضح، أنه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض سير العمل في المشروع، وتفاصيل العقبات والتحديات التي تواجه الإنجاز، من قبل ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي شركات القطاع الخاص، الذين بعهدتهم مشاريع للأبنية المدرسية، ما زالت قيد الإنجاز".

واشار الى أن "رئيس الوزراء أطلع على نسب الإنجاز، وأهمّ العقبات التي تسببت في تلكؤ المشروع لأكثر من عشر سنوات، إذ وُصف هذا التأخير بـ "أنه خسارة بمختلف المعايير، وبالتالي يجب أن يمضي القرار والإرادة المطلوبة لحسم هذا الملف، وإنهاء مشكلة المدارس ثلاثية الدوام، وعدّها أولوية في ملف الخدمات التي تلامس حياة المواطنين".

ولفت الى أن "السوداني استمع إلى عرض لأهم ملفات المشروع قدمه السادة الوزراء الحاضرون في الاجتماع، ووجّه باتخاذ جميع التدابير والخطوات المناسبة لحل العقبات واستكمال المشروع، وفق جدول زمني محدد".

ووفقا للبيان، وجّه السوداني بـ "إجراء تقييم شهري من قبل وزارة التخطيط؛ لبيان سير الإنجاز في العمل، فضلاً عن عقد اجتماع آخر مع الشركات المتلكئة، بعد التقييم وتنفيذ التوصيات، و أن يُعاد عقد الاجتماع خلال شهرين، بحضور جميع الدوائر والمؤسسات المعنية؛ للاطلاع على ما تم تنفيذه".











