2024-03-28 15:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: منح الاتحاد العالمي للتعليم الطبي كلية الطب جامعة ذي قار على الاعتمادية الدولية، ويعتبر منجزا سيعكس مدى رصانة المستوى العلمي للكليات الجامعة . وقال رئيس جامعة ذي قار الدكتور يحيي عبد الرضا لشبكة اخبار الناصرية، ان هذا المنجز يعد علامة فارقة تاريخية في المسيرة العلمية للجامعة ولكلية...

The post كلية الطب في جامعة ذي قار تحصل على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.