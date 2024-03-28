رئيس الجمهورية: يجب ضبط أمن الحدود بالتعاون مع دول الجوار

2024-03-28 15:18:09 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الخميس على ضرورة ضبط أمن الحدود بالتعاون مع دول الجوار وعقد الاتفاقية الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المنطقة. وقال مكتبه الاعلامي في بيان ان رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصري، ووكيل رئيس جهاز المخابرات وقاص الحديثي وجرى، خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة. وأشار رئيس الجمهورية ، بحسب البيان إلى ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات فيما بينها والعمل المشترك للمحافظة على المنجزات المتحققة على الساحة الداخلية، فضلاً عن ضبط أمن الحدود بالتعاون مع دول الجوار