2024-03-28 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن تحرير مختطفة وابنها والقبض على الخاطف في ذي قار.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد توافر معلومات استخبارية عن وجود حالة خطف لامرأة وابنها واحتجازهما داخل إحدى الدور في محافظة ذي قار، قامت مفارز الجهاز بالتحري وجمع المعلومات عن القضية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استحصال الموافقات القضائية لمداهمة الدار المذكورة، ولكون الخاطف مسلحاً ويحمل رمانة يدوية فقد تم وضعه تحت المراقبة لأكثر من يوم إلى أن توافرت الفرصة لمداهمة الدار وتحرير المختطفة مع طفلها ومن ثم القبض على الخاطف".

وأضاف "بعد التحقيق تبين أن الخاطف يتعاطى المخدرات وأن المخطوفة هي من أقاربه قدمت من محافظة كركوك لزيارة أقاربها في ذي قار، مما سول لشقيق زوجها خطفها وحجزها في داره لعدة أيام واغتصابها"، موضحاً أنه "تمت إحالة المتهم مع ما ضُبط معه من سلاح وحبوب مخدرة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".