غوارديولا يواجه أزمات عديدة قبل مواجهة الملكي في دوري الأبطال

2024-03-28 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يضع المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي، عينه على تتويج ثانٍ مع الفريق الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، عندما خطف النسخة الماضية من إنتر ميلان الإيطالي بعد أن قدم واللاعبون نسخة استثنائية وصعدوا على منصات التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في إسبانيا لقاء الذهاب في التاسع من أبريل "نيسان" المقبل، ومباراة الإياب في ملعب "الاتحاد" بإنجلترا يوم 17 من الشهر نفسه، وهي مواجهة مكررة بين الطرفين في النسختين الأخيرتين، في موسم 2022 – 2023 نجح "الميرنغي" في نصف النهائي بالتأهل إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، وهو ما حققه الفريق الإنجليزي في نسخة 2023 – 2024، ورفع كأس البطولة للمرة الأولى.

ويدخل ريال مدريد مواجهة ربع النهائي في النسخة الحالية أملاً في تحقيق اللقب رقم 15 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، وتعزيز صدارته لترتيب الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولة عبر التاريخ.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور ربع النهائي بعد تصدر مجموعته، إضافة إلى الإطاحة بفريق كوبنهاغن الدنماركي بمجموع المباراتين (6-2)، وعلى الجانب الآخر تخطى ريال مدريد في دور الـ16 فريق لايبزيغ الألماني بنتيجة اللقاءين (2-1)، وستشهد المباراة منافسة قوية على بطاقة المرور لنصف النهائي.

مواجهة أرسنال

وتكون أولى الصعوبات أمام مانشستر سيتي في مشواره عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، هي مواجهة أرسنال والتي ستشهد صراعاً قوياً على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يوجد أرسنال على رأس أندية البطولة برصيد 64 نقطة وليفربول وصيفاً بالرصيد نفسه، ومانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وستأخذ مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال، الكثير من الجهد البدني والذهني للاعبين أو غوارديولا، إضافة إلى مواجهتي أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي أيضاً قبل لقاء ريال مدريد.

ويدخل مانشستر سيتي لقاء أرسنال من أجل تحقيق الفوز بعد أن غاب عن آخر مواجهتين، إذ تمكن "الغانرز" في الفوز بكأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح، إضافة إلى الانتصار في الدور الأول بنتيجة (1-0).

الإصابات

خلال فترة التوقف الدولي تلقى غوارديولا صدمتين، الأولى بعد إصابة ظهيره الأيمن كايل ووكر للإصابة في مباراة منتخب بلاده إنجلترا أمام البرازيل وخروجه متأثراً بها، تاركاً الشكوك تدور داخل رأس المدير الفني الإسباني لمانشستر سيتي.

وسقط ووكر مصاباً في بداية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة متأثراً بإصابة في الفخذ، وهو ما قد يرعب غوارديولا بفقدان واحد من أفضل اللاعبين في منظومته أمام أرسنال وريال مدريد الذي يمتلك قوة هجومية كبيرة.

وفي مباراة إنجلترا الثانية في التوقف الدولي، أمام بلجيكا، خرج مدافع مانشستر سيتي جون ستونز متأثراً بإصابته في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وهو ما يزيد معاناة غوارديولا قبل فترة هامة من الموسم، إذ لم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة إصابته وفترة غيابه.

وتعرض مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي للإصابة في معسكر منتخب بلاده سويسرا قبل مواجهة إيرلندا، من دون الكشف عن تفاصيل الإصابة وهو ما يؤرق الفريق الإنجليزي وقد يتسبب في فقدان الكثير من النقاط على المستوى المحلي في الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة على اللقب، أو إمكانية التعرض للهزيمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: كوورة



