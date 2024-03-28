إيران: صادراتنا من الغاز إلى العراق بلغت 15 مليار دولار

2024-03-28 15:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، اليوم الخميس (28 اذار 2024) ، أن بلاده صدرت نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق منذ تموز 2017 عبر عقدين للغاز.

وبحسب وكالة شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية، قال مجيد تشكني على هامش توقيع تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، انه "مع انتهاء عقدي بغداد والبصرة، انطلقت عدة جولات من المفاوضات مع الجانب العراقي في طهران وبغداد لتوسيع تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، والذي تم الانتهاء منه أخيرًا".

وأضاف انه منذ بداية العقد في بغداد (تموز 2017) والبصرة (حزيران 2018)، قمنا بتصدير نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق.

وبحسب ما نقلته الوكالة الإيرانية، فقد صرح وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل أيضًا أنه بموجب هذا العقد سنشتري الغاز من إيران لمدة 5 سنوات مقبلة، وقال: محطات الطاقة لدينا في حاجة ماسة إلى الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء.

وقال: تجربة السنوات الماضية أظهرت أن إيران شريك اقتصادي جيد للعراق وقدمت احتياجاتنا في أصعب الظروف.

ويوم أمس الاربعاء، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية توقيعها عقدا لتوريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إن وزيرها زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات، وبمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأشارت الوزارة إلى أن “ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء”.

وفي وقت سابق من مارس/آذار الحالي، وافقت الإدارة الامريكية على منح بغداد إعفاءات جديدة لدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. وتم توقيع الاتفاق بعد تذليل العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران.

وعام 2017، بدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفقا لعقد يلزمها بتوريد ما متوسطه 25 مليون متر مكعب يوميا.

ومع ذلك، خفضت إيران صادرات الغاز إلى العراق بشكل متقطع خلال السنوات الأخيرة، وذلك استجابة للنقص الحاد لديها في الغاز في فصل الشتاء.

وفي بعض الأحيان، توقف تدفق الغاز الإيراني بشكل كامل، مما أدى إلى أزمات كهرباء في العراق.

الجدير بالذكر أن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد لحوالي ثلث إنتاجه من الكهرباء، وذلك لتزويد محطات الطاقة الحرارية بالوقود في المقام الأول.

المصدر: شانا