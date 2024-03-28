صراخ ومناشدات داخل الضمان الاجتماعي في البصرة.. توجيهات وزارية حولتها إلى أسوأ دائرة (فيديو)

2024-03-28 15:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد مواطنون بمحافظة البصرة، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس المحافظة ونواب المحافظة بمراقبة عمل دائرة الضمان الاجتماعي ومعالجة التلكؤ في انجاز المعاملات، فيما وصفوها بـ "أسوأ" دائرة.

وبحسب مقطع فيديوي حصلت عليه "بغداد اليوم"، فأن "مواطنًا في دائرة الضمان الاجتماعي بمحافظة البصرة، ناشد السوداني ومجلس المحافظة بزيارة الدائرة ومتابعتها ومعالجة الاخطاء التي تقوم بها في حق المواطن من عدم انجاز للمعاملات".

وأوضح أنه "تم تقديم مناشدة في وقت سابق لكن حتى الان لم يحصل الى تغيير في المعاملة"، مبيناً أن "معاملته معطلة ولم تنجز خلال 5 اشهر".

وبحسب مراجعين، فأن" دائرة الضمان الاجتماعي كانت من أفضل الدوائر بتقديم الخدمات، إلى انها تحولت إلى الأسوأ بسبب أوامر وزارية من بغداد.





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