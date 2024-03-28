2024-03-28 15:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أهمية منصة إدارة التنمية الخاصة بالمشاريع، فيما أشارت إلى استمرار الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني الإلكتروني. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن وزارة التخطيط تبذل جهوداً كبيرة وكذلك الحال في بقية مؤسسات الدولة، لتحقيق التحول الرقمي، مبيناً أن هذه السياسات وردت ضمن ستراتيجية بعيدة المدى، بمراحل وبتوقيتات زمنية للتحول التدريجي. وأوضح، أن التحول الرقمي يحتاج إلى بنى تحتية في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكي تتكامل مع بعضها، حيث بدأنا على مستوى وزارة التخطيط، ولدينا واحدة من أهم المنصات في إطار التحول الرقمي هي منصة إدارة التنمية التي تعنى بالمشاريع وفيها تفاصيل كل المشاريع الموجودة بالعراق، التي ما زالت على قيد التنفيذ بمراحل إنجازها وكلفها ومواقعها والنظم الجغرافية ومتابعتها عبر نظم المعلومات الجغرافية بشكل دقيق، والتدخل إذا كانت هنالك إشكاليات. وأكد، أن الوزارة تستعد لتنفيذ التعداد العام للسكان، الذي سيكون إلكترونياً لأول مرة، وبالتالي سنبني قاعدة كاملة للبيانات الإلكترونية، التي ستخدم كل مفاصل الدولة، ويشمل حتى إقليم كردستان العراق، مستدركاً بالقول: إن التعداد السكاني سيكون أساساً مهماً جداً لعملية التحول الرقمي المستقبلي. وأعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، في وقت سابق، أن التعداد السكاني التجريبي الأولي سيكون في شهر أيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري.