ضبط 7 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات والأعضاء البشرية والقتل في محافظتين

2024-03-28 16:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

بمتابعة ميدانية حثيثة وعبر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية التابعة الى المديرية العآمة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على ستة مطلوبين للقضاء في محافظة الديوانية بتهم تجارة المخدرات والنصب والاحتيال والقتل، صادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المواد (٢٨ مخدرات، ٤٠٥، ٤٥٦) حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء ،

وفي السياق ذاته وبكمين محكم استطاعت مفارز مديرية استخبارات وآمن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها من الاطاحة باحد تجار الاعضاء البشرية بمنطقة الاعظمية ببغداد بالجرم المشهود، حيث تم احالة الى الجهات المختصة لاكمال اوراقه التحقيقية