الامن الوطني في ذي قار يحرر مختطفة وإبنها وإلقاء القبض على الخاطف

2024-03-28

شبكة اخبار الناصرية:تمكن جهاز الأمن الوطني ، اليوم الخميس من تحرير مختطفة وابنها وإلقاء القبض على الخاطف بعملية نوعية في محافظة ذي قار.وذكر الجهاز في بيان تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخة منه، بعد توافر معلومات إستخبارية عن وجود حالة خطف لإمرأة وابنها وإحتجازهما داخل أحد الدور في محافظة ذي قار،...

