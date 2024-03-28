تحرير مختطفة وابنها من قبضة مسلح يتعاطى المخدرات ويحمل رمانة في ذي قار

2024-03-28 16:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، تحرير مختطفة وابنها من قبضة مسلح يتعاطى المخدرات ويحمل رمانة في محافظة ذي قار.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد توافر معلومات استخبارية عن وجود حالة خطف لامرأة وابنها واحتجازهما داخل أحد الدور في محافظة ذي قار، قامت مفارز الجهاز بالتحري وجمع المعلومات عن القضية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استحصال الموافقات القضائية لمداهمة الدار المذكور".

وأوضح البيان انه "تم وضع الخاطف تحت المراقبة لأكثر من يوم كونه مسلحاً ويحمل رمانة يدوية، إلى أن توافرت الفرصة لمداهمة الدار وتحرير المختطفة مع طفلها ومن ثم القبض عليه".

وتابع "بعد التحقيق تبين ان الخاطف يتعاطى المخدرات وأن المخطوفة هي من أقاربه قدمت من محافظة كركوك لزيارة أقاربها في ذي قار، مما سول لشقيق زوجها خطفها وحجزها في داره لعدة أيام واغتصابها".

واكد انه "تم إحالة المتهم مع ما ضُبط معه من سلاح وحبوب مخدرة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".