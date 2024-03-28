2024-03-28 16:00:10 - المصدر: منصة إيشان

قال القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، الخميس، إن موضوع فتح طريق في الجادرية لا علاقة له بتيار الحكمة. وفي وقت سابق، خاطب مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، بشأن “الإيعاز” بفتح طريق سدة الناظمية وسط العاصمة بغداد، المغلق منذ نحو 20 عاما. وقال الجبوري عبر تدوينة على منصة “اكس”: “موضوع فتح […]

ظهرت المقالة قيادي في الحكمة ينأى بتياره عن موضوع فتح طريق في الجادرية: “عند رئاسة الجمهورية حصرا” أولاً على Eishan.