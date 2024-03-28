رئيس الجمهورية يدعو للإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم

2024-03-28 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، الى ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، فيما أكد على أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، معالي وزيرة المالية طيف سامي"، مبينة أنه "تمت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية".

وأشار الرئيس إلى "أهمية اعتماد خطط ستراتيجية حديثة ترتقي بالمستوى الاقتصادي العراقي وتعمل على تأمين الجانب المالي للحكومة والمواطنين"، مؤكداً "ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية".

وبين أن "التأخير في صرف المستحقات لهذه الشرائح أثر بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم"، لافتاً الى "أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار الموازنة العامة لعام 2024، ودعم البرنامج الخدمي للحكومة وتسهيل إجراءات الاستثمار وبذل الجهود من أجل إنضاج وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة النهوض بواقع حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد".

بدورها، أشارت وزيرة المالية إلى "حرص الوزارة على تطبيق المنهاج الوزاري لتطوير الجانب الاقتصادي وبما يوفر فرص إحداث تنمية شاملة تنعكس لصالح تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".