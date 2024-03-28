حكومة العراق تتوسل بالسيد عمار الحكيم لفتح طريق سدة الناظمية لتخفيف الازدحام المروري

2024-03-28 16:22:32 - المصدر: اخبار العراق

وجهت الحكومة العراقية رسالة رسمية إلى مكتب سماحة السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، تطلب فيها التعاون لفتح طريق سدة الناظمية لتخفيف الازدحام المروري في بغداد.

وتأتي هذه الرسالة استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي أقرّ بعجز الحكومة عن حلّ مشكلة الازدحام المروري، وطلب التعاون والتنسيق مع جميع الجهات، بما في ذلك القوى الدينية، لتقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد.

وأوضحت الرسالة أن فتح طريق سدة الناظمية، الذي يبدأ من نادي الفروسية وصولاً إلى سدة الناظمية، سيفتح طريق الذهاب فقط لتسهيل عبور منطقة الزخم المروري، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في جامعة بغداد.

ويضمّ جامع بغداد ما يقارب 73 ألف طالب في الدراسة الأولية، و 14 ألف طالب في الدراسات العليا، و 7500 أستاذ تدريسي، و 6000 موظف.

صمت المواطنين وغياب الحلول

أثار الكتاب الذي وجهته الحكومة العراقية إلى الحكيم جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية. واعتبر البعض أن الكتاب يُظهر تفاقم ظاهرة الاستيلاء على الأراضي من قبل الجماعات الدينية، بينما اعتبر آخرون أنه يُمثل اعترافاً من الحكومة بعجزها عن حلّ مشكلات المواطنين.

ويؤكد الكتاب على تزايد نفوذ رجال الدين في العراق، ويُظهر رغبة الحكومة في الاستعانة بهم لحلّ المشكلات التي عجزت عن حلّها بنفسها، بينما يُعبّر صمت المواطنين عن يأسهم من قدرة الحكومة على تحقيق أيّ إنجاز.