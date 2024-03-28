عش تجربة الذكاء الاصطناعي مع هواتف  Galaxy S24 في أجنحة سامسونج إلكترونيكس التفاعلية المقامة في أشهر مولات العراق وإقليم كردستان

2024-03-28 16:29:18 - المصدر: سامسونج

(بغداد، العراق –مارس 2024): احتفاء بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة والمعززة بالذكاء الاصطناعي مع الزبائن والمستهلكين في العراق، والمتضمنة هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24+، وGalaxy S24 Ultra، تقيم شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" جناحاً خاصاً بها في كل من مول المنصور في بغداد وفي السليمانية في مجدي مول وفي أربيل في فاميلي مول متيحة في كل منهما إمكانية اكتشاف المستويات الجديدة من الإبداع والإنتاجية والإمكانات اللانهائية التي تتيحها الهواتف التي تقدم عصراً جديداً من الهواتف الذكية لتجاوزها قدرات الهواتف الحالية.

وتأتي إقامة هذه الأجنحة التفاعلية انطلاقاً من حرص الشركة على إبقاء الزبائن والمستهلكين على اطلاع دائم على أحدث ابتكارات علامة سامسونج ومواصفاتها ومميزاتها المتقدمة عن قرب.

وسيكون بإمكان الزوار تجربة كل من الهواتف الثلاثة وسط أجواء تفاعلية وترفيهية تتسم بطابع الابتكارية، وعيش تجربة الذكاء الاصطناعي على الهواتف، والتي تجعل الحياة أسهل بكثير من قبل، كما ستمكن المستخدمين من إطلاق العنان لإمكانياتهم مع ما تتمتع به من تقنيات وقدرات، تسهم في تغيير طريقة استخدام الهواتف الذكية باعتبارها حلاً ذكيا ًوأكثر شمولية على الإطلاق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

وتوفر سلسلة هواتفS24 Galaxy تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهاتف المحمول، وذلك باستخدام كلّ من تقنية الذكاء الاصطناعي المتوفّرة على الهواتف والمطورة من قبل الشركة، فضلاً عن تقنية الذكاء الاصطناعي المطورة بالتعاون مع قادة الصناعة المعنيين بهذا المجال.

حيث ستضمن هذه الأجنحة التفاعلية زوايا عديدة، تتيح كل منها للزوار فرصة تجربة الخصائص والمميزات الجديدة التي تتمتع بها سلسلة هواتف Galaxy S24 المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل: التواصل السلس عبر ميّزة الترجمة الفوريّة Live Translate، وخيارات اللغة بميزات الذكاء الاصطناعي، وميّزة مساعد الدردشة Chat Assist، إلى جانب ميّزة Circle to Search With Google التي تعتبر معياراً جديداً للبحث، مع مجموعة شاملة من أدوات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ ومنها محرّك ProVisual الذي يرتقي بالقدرات الإبداعيّة بدءاً من تعزيز إمكانات التقاط الصور بأحجام تقريب جديدة، وصولاً إلى التحرير اعتماداً على الذكاء الاصطناعي التوليدي. كذلك، فإن سلسلة هواتف S24 Galaxy تتضمن تحديثات كثيرة للبرامج، وإرث طويل من 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل وتحديثات الأمان.

وإلى جانب تجربة الزوار مزايا التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي التي توفرها كاميرا سلسلة هواتف Galaxy S24، سيحصل الزائر قبل مغادرة الجناح على صوره مطبوعة كهدية تذكارية من سامسونج لهذا الحدث التفاعلي. ومن الجدير ذكره أنه قبل ختام هذه الأجواء الترفيهية في الأجنحة التفاعلية، سيتم إقامة برنامج مباشر يتضمن أنشطة تفاعلية ومسابقات وجوائز.

وبالتزامن مع نشاطاتها التعريفية، تقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عبر متجرها الإلكتروني https://www.samsung.com/iq_ar/offer/ عروضاً مميزة على هاتف Galaxy S24 Ultra، مع 4 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج [