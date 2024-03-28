مبابي يطيح بمسؤول بارز في باريس

2024-03-28 16:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -متابعة

يملك كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا، نفوذا كبيرا داخل الملعب وخارجه.

في هذا الصدد كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، أن مبابي سيكون وراء الإطاحة بمسؤول بارز في إدارة ناديه.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل لويس كامبوس المستشار الرياضي لبي إس جي يبقى على المحك.

وأشارت إلى أن فكرة الاستغناء عن كامبوس بدأت تكتسب شعبية أكبر داخل كواليس النادي الباريسي لأنه لم يقاوم فكرة الرحيل الوشيك لمبابي عن حديقة الأمراء.

وتتردد أنباء قوية بشأن أن مبابي بصدد الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

المصدر: ليكيب