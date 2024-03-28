وزير الكهرباء يشدد على إكمال صيانات محطات الإنتاج قبل أيار المقبل
2024-03-28 16:42:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، على إكمال الصيانات الاستباقية لمحطات الإنتاج وإنجاز المشاريع في قطاعي النقل والتوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعاً مع مسؤولي قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل في المنطقة الجنوبية؛ لمناقشة سير خطة حل الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً للصيف المقبل".
وشدد الوزير على "عاملي الدقة والسرعة في إكمال الصيانات الاستباقية لمحطات الإنتاج، وإنجاز المشاريع في قطاعي النقل والتوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل".
وأكد على، "بذل الجهود لاستحصال أعلى الايرادات المالية عن استخدام الطاقة الكهربائية، للمساهمة في تنفيذ المزيد من المشاريع لتحسين جودة الطاقة وموثوقيتها".
شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، على إكمال الصيانات الاستباقية لمحطات الإنتاج وإنجاز المشاريع في قطاعي النقل والتوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعاً مع مسؤولي قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل في المنطقة الجنوبية؛ لمناقشة سير خطة حل الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً للصيف المقبل".
وشدد الوزير على "عاملي الدقة والسرعة في إكمال الصيانات الاستباقية لمحطات الإنتاج، وإنجاز المشاريع في قطاعي النقل والتوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل".
وأكد على، "بذل الجهود لاستحصال أعلى الايرادات المالية عن استخدام الطاقة الكهربائية، للمساهمة في تنفيذ المزيد من المشاريع لتحسين جودة الطاقة وموثوقيتها".