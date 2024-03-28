وزير الكهرباء يشدد على إكمال صيانات محطات الإنتاج ‏قبل أيار المقبل

2024-03-28 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، على إكمال الصيانات الاستباقية لمحطات الإنتاج ‏وإنجاز المشاريع في قطاعي النقل والتوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل. ‏وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعاً مع مسؤولي قطاعات ‏الإنتاج والتوزيع والنقل في المنطقة الجنوبية؛ لمناقشة سير خطة حل الاختناقات في الشبكة ‏الكهربائية استعداداً للصيف المقبل". ‏وشدد الوزير على "عاملي الدقة والسرعة في إكمال الصيانات الاستباقية لمحطات الإنتاج، ‏وإنجاز المشاريع في قطاعي النقل والتوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل".وأكد على، "بذل الجهود لاستحصال أعلى الايرادات المالية عن استخدام الطاقة الكهربائية، ‏للمساهمة في تنفيذ المزيد من المشاريع لتحسين جودة الطاقة وموثوقيتها".‏