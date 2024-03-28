التجارة تحدد موعد استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية

2024-03-28 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

حددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، موعد استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية، فيما أشارت الى التوجه للتعاقد مع القطاع الخاص بشأن المشروع.

وقال وكيل وزارة التجارة ستار الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عقدت اتفاقية تعاون مع منظمة برنامج الأغذية العالمي، حيث كانت هناك ملاحظات فنية إضافة إلى ملاحظات لجنة الأمن السيبراني بشأن البطاقة التموينية الإلكترونية"، لافتاً الى أنه "تم إيقاف العمل بالبطاقة التموينية الإلكترونية".

وأضاف، أن "الوزارة تتوجه للتعاقد مع شركة للقطاع الخاص، بعدما قدمت الأخيرة الدراسة الفنية والاقتصادية، وهي الآن في مكتب استشاري حكومي للاطلاع عليها بشكل تفصيلي".

وأشار إلى، أن "مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية سيطلق في عموم العراق خلال مدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر المقبلة"، مؤكداً أن "البطاقة الموحدة ستكون هي نفسها البطاقة التموينية".