طوكيو: قدمنا تدريبات مهنية خاصة للعراقيات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2024-03-28 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الخميس، أن عودة النازحين واندماجهم يحقق الاستقرار والازدهار للعراق، فيما أشار الى تقديم تدريبات مهنية خاصة للعراقيات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال ماتسوموتو خلال كلمة له أثناء مراسيم تبرع مكائن خياطة للأسر النازحة في الأنبار وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "سعيد أنني أرى آلات الخياطة اليابانية التي ستستفيد منها سيدات الأنبار"، معبراً عن امتنانه "لشركة Technostar الوكيل الرسمي لشركة Brother اليابانية لتبرعهما الاستثنائي بـ100 ماكنة خياطة للسيدات النازحات في محافظة الأنبار".

وأضاف أن "هذه المساهمة السخية لا تزود هؤلاء السيدات بمصدر رزق فحسب، بل تمنحهن أيضاً الصمود والأمل في مستقبلهن"، موضحاً أنه "على الرغم من التقدم الكبير، لا يزال هناك 1.12 مليون نازح في العراق، بينهم 35,790 نازحاً في الأنبار".

وشدد على أهمية "عودة النازحين واندماجهم لاستقرار العراق وازدهاره"، لافتاً الى أن "استقرار المجتمع وتنميته لا يمكن تحقيقهما من دون ضمان تمكين وحماية أكثر الأفراد ضعفاً مثل النازحين داخلياً".

وبين أنه "كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الفكرة، قدمت حكومة اليابان تدريبات مهنية خاصة للسيدات في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لافتاً الى أن "التعاون الوثيق بين مختلف أصحاب المصلحة مثل الشركة اليابانية Brother Industry، والشركة العراقية المحلية Technostar، والمنظمة الدولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضروري أيضاً لتحقيق التنمية المستدامة والأمن البشري للفئات السكانية الضعيفة".

وأكد أن "اليابان مازالت تتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وهي ملتزمة بالوقوف إلى جانب أضعف الفئات مثل سيدات الأنبار".