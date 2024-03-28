رئيس الجمهورية: يجب الإسراع بصرف رواتب موظفي الإقليم

2024-03-28 16:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الخميس ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، وزيرة المالية طيف سامي وتمت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية اعتماد خطط استراتيجية حديثة ترتقي بالمستوى الاقتصادي العراقي وتعمل على تأمين الجانب المالي للحكومة والمواطنين. وأكد رشيد ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن التأخير في صرف المستحقات لهذه