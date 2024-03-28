السوداني: يجب إنهاء مشكلة المدارس ثلاثية الدوام

2024-03-28 16:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخميس على ضرورة إنهاء مشكلة المدارس ثلاثية الدوام، وعدّها أولوية في ملف الخدمات التي تلامس حياة المواطنين. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني ترأس، اجتماع لجنة مشروع وزارة التربية للأبنية المدرسية رقم(1)، الذي يتضمن إنشاء 1751 مدرسة في عموم أنحاء العراق، بحضور وزراء؛ التخطيط، والمالية، والتربية، والصناعة والمعادن، فضلاً عن مسؤولي عدد من الدوائر المعنية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض سير العمل في المشروع، وتفاصيل العقبات والتحديات التي تواجه الإنجاز، من قبل ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي شركات القطاع الخاص، الذين بعهدتهم مشاريع للأبنية المدرسية، ما زالت قيد الإنجاز. واطلع السوداني، بحسب البيان على نسب الإنجاز،