الأمم المتحدة: هايتي تشهد وضعا كارثيا

2024-03-28 16:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

حذرت الأمم المتحدة الخميس من الوضع الكارثي في هايتي التي تعمها الفوضى، مشيرة الى مقتل أكثر من 1500 شخص فيها في أعمال عنف خلال هذه السنة. وقال مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في بيان "من المثير للصدمة انه رغم الوضع المرعب على الأرض، لا تزال الأسلحة تتدفق، أدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية". وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلا أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري. وقدّم هنري لطالما كان محور خلاف، استقالته في 11 آذار/مارس، ومنذ