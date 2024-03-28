الدولار يغلق على انخفاض أمام الدينار العراقي في نهاية الأسبوع

2024-03-28 17:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد ، يوم الخميس، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 146900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.