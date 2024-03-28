2024-03-28 17:36:08 - المصدر: منصة إيشان

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، على الأحاديث التي تتناول قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن لا أثر له مطلقاً على التوجه نحو النقل العام. وقال المرسومي، في منشور له عبر “فيسبوك” وتابعته “إيشان”، “يخطئ من يظن بأن زيادة اسعار البنزين ستؤدي إلى التحول نحو النقل العام ومن ثم تخفيض الطلب على البنزين وتقليص […]

ظهرت المقالة خبير اقتصادي: رفع سعر البنزين لن يقلل الزحامات ولا يغطي عجز الموازنة البالغ 69 مليار دولار أولاً على Eishan.