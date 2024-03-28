2024-03-28 17:36:08 - المصدر: منصة إيشان

حددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، موعد استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية، فيما أشارت الى التوجه للتعاقد مع القطاع الخاص بشأن المشروع. وقال وكيل وزارة التجارة ستار الجابري، في تصريح تابعته “إيشان”، إن “الوزارة عقدت اتفاقية تعاون مع منظمة برنامج الأغذية العالمي، حيث كانت هناك ملاحظات فنية إضافة إلى ملاحظات لجنة الأمن السيبراني بشأن البطاقة […]

ظهرت المقالة التجارة: البطاقة الموحدة ستكون نفسها البطاقة التموينية أولاً على Eishan.