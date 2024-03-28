زراعة ديالى تعلن إنتاج كميات كبيرة من الأسمدة العضوية

2024-03-28 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - ثائر هاديأعلنت مديرية زراعة ديالى، اليوم الخميس، إنتاج كميات كبيرة من الأسمدة العضوية.وقال المهندس الأقدم في مديرية زراعة ديالى ليث نشأت لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "صناعة الأسمدة العضوية من أهم المشاريع الحديثة في المحافظة حيث إنها تصنع من المخلفات النباتية (النخيل) ومدة إنتاجها تستمر من 70 إلى 80 يوما"، لافتا، إلى أن "الإنتاج يكون بكميات كبيرة".وأضاف، أن "هذه الأسمدة هي من أهم المواد التي تضاف إلى التربة الزراعية وتعد بديلا للسماد الكيمياوي".من جانبه، بين مسؤول المشروع المهندس صالح مهدي، أن "سماد الكومبوس والذي ينتج بمشروع الأسمدة العضوية يعمل على تجهيز النبات بالعناصر الغذائية وزيادة خصوبة التربة"، مؤكدا "تجهيز المزارعين بهذا السماد وبسعر مدعوم".من جهته، أكد المزارع صبحي "استخدمت هذا السماد وكان ناجحا حيث أدى إلى زيادة إنتاج المزروعات وهو أفضل من السماد الكيمياوي والحيواني الذي يحتوي على الفطريات و الروائح الكريهة، فضلا عن وجود فائدة كبيرة لجذور النباتات ونمو كبير للمزروعات".