الأنبار تعلن زيادة الخزين الإستراتيجي لبحيرة حديثة وانتعاش الحبانية

2024-03-28 17:42:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، عن زيادة ملحوظة في الخزين الإستراتيجي لبحيرة حديثة وانتعاش الحبانية، متوقعة زيادة المساحة الزراعية للموسم الزراعي الصيفي.وقال مدير الموارد المائية في المحافظة جمال عودة سمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توجيه السيول بعد موجة الأمطار الأخيرة باتجاه عمود نهر الفرات مقدم ومؤخر سد حديثة، وتعزيز الخزين الإستراتيجي المائي للبحيرة للاستفادة منها في موسم الصيف المقبل، وكذلك الموسم الشتوي لعام 2024".وأضاف، أن "هناك زيادة ملحوظة في الخزين الإستراتيجي لبحيرة حديثة، حيث بلغ ارتفاع عمود الخزن المائي لخزانها إلى مايقارب 7 أمتار مما يؤدي الى زيادة الخزين والطمأنينة لموسم الصيف المقبل".وتابع، أن "هطول كميات كبيرة من الأمطار على المناطق الغربية وخصوصا وادي حوران وبحجم 100 متر مكعب في الثانية ولمدة 6 أيام متتالية أدى إلى زيادة منسوب نهر الفرات ومقدم سدة الرمادي وارتفاعه بزيادة ملحوظة إلى ما يقارب مترين و2 سم عن المنسوب السابق".ولفت، إلى أن "وزير الموارد المائية وجه بتعزيز الخزين الإستراتيجي وإنعاش بحيرة الحبانية للاستفادة منها في زيادة الخزين المائي للاستفادة منه خلال الموسم الصيفي"، مؤكداً، أن "الوزارة تعمل أيضا على تعزيز الإيرادات المائية التي تأتي من دول المنبع في حوض دجلة والفرات وكذلك تعزيز الخزين الإستراتيجي في بحيرة حديثه وتوجيه الفائض إلى بحيرة الحبانية للاستفاده منه في الموسم الشتوي".وذكر، أنه "تم إطلاق كميات كبيرة إلى بحيرة الحبانية وإنعاشها وتوجيه مياه كبيرة إلى ناظم الورار ومن ثم إلى القناة الناقلة من ناظم الورار إلى بحيرة الحبانية، وسيتم تعزيز البحيرة أيضاً في حال سقوط كميات أخرى من الأمطار الأسبوع المقبل"، موضحا، "وجود ارتياح واضح من قبل الأهالي والمزارعين بإنعاش بحيرة الحبانية من جديد بعد موجة الجفاف التي تعرضت لها لمدة اكثر من أربع سنوات".