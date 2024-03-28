توقعات بارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل وأمطار في شهر نيسان

2024-03-28 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الخميس، ارتفاعاً بدرجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل وفرصة لهطول الامطار في شهر نيسان المقبل.

وقال السلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مرتفعاً جوياً (H) يهيمن على اجواء البلاد خلال الايام المقبلة ويسبب استقرار الاجواء".

وأشار الى "ارتفاع في درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل بدرجات تتجاوز حاجز الـ 30 درجة مئوية في مناطق الجنوب والفرات الاوسط والوسط بإستثناء مدن إقليم كوردستان، فيما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة اجمالا".

ولفت السلامي الى أن "حالة جوية ممطرة متوقعة نهاية الثلث الأول من الشهر المقبل وفرص هطول أمطار في العديد من المناطق".