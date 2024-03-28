الاردن: الربط الكهربائي مع العراق يدخل الخدمة السبت المقبل

2024-03-28 17:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، الخميس، إن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل. وأوضح، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أن الخط سيكون مشتركًا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن. ووقع العراق والأردن في 11 شباط الماضي في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغاواط في المرحلة الأولى. وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات. وقالت الوزارة في بيان، ان وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يومياً، بحسب وكالة الأنباء العراقية. وأضافت الوزراة أن هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة، مشيرة إلى أن ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حتى يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء.