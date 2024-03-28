النفط: حراك لزيادة الطاقة التكريرية في المصافي

2024-03-28 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن حراك لزيادة الطاقة التكريرية في المصافي العراقية، فيما أشارت إلى تحقيق خطوات مهمة في ملف استثمار الغاز.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "من ضمن خطط الوزارة العمل على زيادة الطاقة التكريرية في المصافي العراقية"، مشيرا إلى "وجود متابعة حثيثة للمصافي وإضافة وحدات جديدة لزيادة الإنتاج والتحول من بلد مستورد إلى بلدٍ مكتف ذاتياً ومصدر وهذه المسألة تأتي تدريجياً".ولفت، إلى "تحقيق خطوات مهمة في ملف استثمار الغاز، إذ إن المتابعة المستمرة من قبل رئيس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع المسؤولين أدت إلى تقليل المشاكل بهذا الشأن"، منبها، أن "تلك الخطوات تؤدي إلى تسريع الإنجازات في الملف النفطي".