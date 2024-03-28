مالية كردستان تنشر جدولا لتوزيع الرواتب دون شمول البيشمركة

2024-03-28 18:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

‏أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (28 آذار 2024)، جدول رواتب الموظفين لشهر شباط.

وبحسب الجدول تلقته "بغداد اليوم"، إنه "سيتم البدء بتوزيع الرواتب ابتداء من يوم السبت المقبل حيث ستكون وزارة الصحة والمالية والداخلية والمتقاعدين والشؤون الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة أول من سيستلمون الراتب".

‏وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت أمس الأربعاء عن توزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي والاستعداد لتأمين رواتب الأشهر المقبلة.

في المقابل جمع موظفون في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، تواقيع لرفض مشروع حسابي والمطالبة بتوطين الراتب في المصارف الاتحادية.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قررت الشهر الماضي إلزام بغداد والإقليم بتوطين رواتب كردستان.











