2024-03-28 18:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، بشأن مقترح قانون العقود الحكومية، مطالبة الحكومة والبرلمان بالتعاون من اجل تشريعه.

وقالت اللجنة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "لجنة النزاهة النيابية، اعدت مقترح قانون العقود الحكومية لغرض تنظيم اجراءات ابرام العقود العامة لدوائر الدولة المختلفة ابتداء من اعداد شروط المناقصة والاعلان وتحديد الجهات التي تتولى فتح وتحليل العطاءات والمناقصات وتحديد المعايير الموضوعية المعتمدة في تقييم العطاءات واحالة العقود وتنفيذها والية حل النزاعات الناشئة عن العقود العامة ووضع الاطر القانونية والفنية السليمة لهذه الاجراءات فيما يضمن المساواة والشفافية في المناقصات العامة وخلق بيئة تنافسية يقف فيها جميع المتنافسين على صعيد واحد دون تمييز او تفضيل".

واضافت: "نطالب الحكومة العراقية و اعضاء مجلس النواب العراقي بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية لتشريع مقترح هذا القانون الذي يعد الخطوة نحو تصحيح الطريق من اجل الحد من الفساد المالي والاداري من خلال وجود التنظيم القانوني للعقود الحكومية بصيغة قانون".