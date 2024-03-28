وزير العمل: تخصيص 100 قرض للعائدين من المهجر

2024-03-28 18:00:10 - المصدر: قناة الثامنة

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي الخميس بتمديد فترة ترويج معاملات القروض للباحثين عن العمل للذين ظهرت اسمائهم ضمن الوجبات. وقال بيان لوزارة العمل ان الاسدي وجه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بتمديد فترة الترويج من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر ليتسنى لهم استكمال الاجراءات القانونية المطلوبة منهم وتقديم دراسة عن مشاريعهم . ووجه ايضاً حسب البيان، بتخصيص 100 قرض للشباب العائدين من المهجر يكون التقديم والحصول عليه بشكل مباشر، لانشاء مشاريعهم المدرة للدخل وتوفير الحياة الكريمة لهم . واكد وزير العمل ضرورة ان تعتمد الدائرة برنامجا الكترونيا جديدا ،يتلائم مع تعديل قانون