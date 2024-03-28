2024-03-28 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تمكُّنها من ضبط 10 مُتَّـهمين بالرشوة في دائرة توزيع كهرباء ديالى بينهم مديران، فضلاً عن ضبط 6 آخرين؛ لتجاوزهم على عقارٍ عائدٍ للدولة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من ضبط مُديري كهرباء ومركز صيانة أطراف بهرز، وثمانية من المُهندسين والفنيّين في قطاع كهرباء بهرز، ومركز صيانة أبو خميس؛ على خلفيَّة تقاضيهم مبالغ ماليَّة من أحد المُقاولين المُكلَّفين بتنفيذ أعمال مشروع تسليك كهرباء الضغط العالي من محطة أبو خميس إلى منطقة الجيل".وأضافت، أن "المُتَّهمين الذين اعترفوا بتقاضيهم مبالغ ماليَّة من المقاول تسبَّبوا بفعلتهم هذه بهدر أكثر من (200,000,000) مئتي مليون دينار من المال العام، لافتة إلى "عرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".وتابعت، أن "عناصر فريق التحرّي والضبط في المكتب أطاحت بمُدير شركة ومهندس وأربعةٍ من العاملين في الشركة؛ لقيامهم بالتجاوز على عقارات الدولة وتشييد بنايةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون"، مُشيرة، إلى أن "المُتَّهمين تجاوزوا على العقار المُشيد عليه بناية الأسواق المركزيَّة في المُحافظة التابع إلى وزارة التجارة".ونبهت، بأن "المُتَّهمين تمَّ ضبطهم بالجرم المشهود، وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لتقرير مصيرهم".