النزاهة تضبط (10) متهمين بالرشوة في كهرباء ديالى تسببوا بهدر قرابة ربع مليار ديـنار

2024-03-28 18:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، (28 آذار 2024)، تمكُّنها من ضبط 10 مُتَّـهمين بالرشوة في دائرة توزيع كهرباء ديالى، فضلاً عن ضبط ستة آخرين؛ لتجاوزهم على عقارٍ عائدٍ للدولة في مُحافظة ديالى.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من ضبط مُديري كهرباء ومركز صيانة أطراف بهرز، وثمانية من المُهندسين والفنيّين في قطاع كهرباء بهرز، ومركز صيانة أبو خميس؛ على خلفيَّة تقاضيهم مبالغ ماليَّة من أحد المُقاولين المُكلَّفين بتنفيذ أعمال مشروع تسليك كهرباء الضغط العالي من محطة أبو خميس إلى منطقة الجيل".

وأضاف، إنَّ "المُتَّهمين الذين اعترفوا بتقاضيهم مبالغ ماليَّة من المقاول تسبَّبوا بفعلتهم هذه بهدر أكثر من 200 مليون دينار من المال العام،" لافتاً إلى "عرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأشار البيان الى، إنَّ "عناصر فريق التحرّي والضبط في المكتب أطاحت بمُدير شركة ومهندس وأربعةٍ من العاملين في الشركة؛ لقيامهم بالتجاوز على عقارات الدولة وتشييد بنايةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون" لافتا إلى أنَّ "المُتَّهمين تجاوزوا على العقار المُشيد عليه بناية الأسواق المركزيَّة في المُحافظة التابع إلى وزارة التجارة،" مُوضحاً، أنَّ "المُتَّهمين تمَّ ضبطهم بالجرم المشهود، وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لتقرير مصيرهم".