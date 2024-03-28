2024-03-28 18:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 19278 مراجعا ليوم الاربعاء 27 آذار للعام 2024. واوضحت في بيان لها تلقت الشبكة نسخة منه إنه تم إجراء 136 عملية جراحية في المستشفيات التابعة لها من قبل الكوادر الطبية. واضاف البيان أنه تم تقديم خدمات...

The post صحة ذي قار: اكثر من 19 الف مواطن قدمت لهم الخدمات الصحية والعلاجية في يوم واحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.