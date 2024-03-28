الثقافة النيابية تؤكد دعمها لاستقلالية عمل شبكة الإعلام العراقي وجاهزية قانونها للتصويت

2024-03-28 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية، اليوم الخميس، دعمها الكامل لاستقلالية عمل شبكة الإعلام العراقي وجاهزية قانونها للتصويت.وقال بيان للجنة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "أعضائها زارو شبكة الإعلام العراقي والتقوا رئيس الشبكة كريم حمادي وأكدوا دعمهم توفير البيئة الصحيحة لعمل الشبكة وعدم السماح بالتدخل في شؤونها لتكون منبرا لجميع العراقيين".وناقشت اللجنة مع رئيس الشبكة التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام الذي أجريت عليه تعديلات عالجت الفجوات وحدت من التداخل في الصلاحيات لدعم استقلالية عملها بالصورة الامثل"، وفق البيان، مبينة أن "القانون جاهز للتصويت".كما أكدت اللجنة انها فاتحت مكتب رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى لتثبيت الموظفين بصفة العقد 608 في الشبكة، فيما ناقش المجتمعون القضايا الأخرى التي تعمل على تطوير عمل ومفاصل الشبكة، بحسب البيان.