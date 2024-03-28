الأمن النيابية: 3 محاور ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الأمني

2024-03-28 19:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني التي صوتت عليها لجنة الإصلاح الأمني في اجتماعها الامس برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "القطاع الأمني بحاجة الى عملية اصلاح وتغيير وتطوير على مختلف الأصعدة خاصة بما يتعلق بالتسليح والتجهيز، إضافة الى الاهتمام بالجانب الإنساني في التعامل، وهذا الامر يحتاج الى دورات وتدريبات مختلفة ومستمرة".

وبين وتوت ان "المؤسسة الأمنية والعسكرية تحتاج الى مزيد من التطوير على مختلف الأصعدة، ونعتقد وجود اهتمام حكومي كبير بهذا الجانب، خاصة بسعي الحكومة لتنويع مصادر التسليح، ونتوقع ان السوداني سوف يحقق تقدما بهذا الملف يختلف عن رؤساء الوزراء السابقين".

ويوم امس ترأس السوداني اجتماع اللجنة العليا للاصلاح الامني، حيث صادقت اللجنة على "استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، وترتكز هذه الاستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات"، بحسب بيان اللجنة.

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية".