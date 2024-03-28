2024-03-28 19:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق نادي البصرة المركز الثالث في البطولة العربية النسوية لتنس الطاولة التي ضيفتها المملكة العربية السعودية.

وحقق ممثل العراق ثلاث برونزيات لسيدات البصرة سجلت بسواعد اللاعبات مينا حسن ونسمة مؤيد والمحترفة الايرانية ندى حسيني.

وشهدت البطولة مشاركة ثمانية اندية عربية من السعودية ومصر والسودان والجزائر والكويت.

واشترك نادي البصرة بالبطولة بجهود وتمويل ذاتي وحقق نتائج ايجابية على منتخبات واندية قوية شاركت في المنافسات.